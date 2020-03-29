Video | Sri Lankalı Budist tapınağı Covid-19'a karşı ülkeye kutsal su döktü
Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.
29.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:14
Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.
Hint okyanusunun ada ülkesi Sri Lankalı tapınak pazar günü, Covid-19'a karşı "manevi savunma" kapsamında helikopterler havalandırarak "kutsal su" serptirdi. Koronavirüsle mücadele için yapılan hamle helikopterlerdeki kameralar aracılığıyla görüntülendi.
Hint okyanusunun ada ülkesi Sri Lankalı tapınak pazar günü, Covid-19'a karşı "manevi savunma" kapsamında helikopterler havalandırarak "kutsal su" serptirdi. Koronavirüsle mücadele için yapılan hamle helikopterlerdeki kameralar aracılığıyla görüntülendi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Sri Lanka, Dünya