Sri Lanka'nın en kutsal Budist tapınağı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisine karşı önlem için ülkeye havadan kutsal kabul ettikleri sudan döktü.Hint okyanusunun ada ülkesi Sri Lankalı tapınak pazar günü, Covid-19'a karşı "manevi savunma" kapsamında helikopterler havalandırarak "kutsal su" serptirdi. Koronavirüsle mücadele için yapılan hamle helikopterlerdeki kameralar aracılığıyla görüntülendi.

Kaynak: Euronews.com