Video: Süper Ay Şöleninden Dünya'ya Yansıyanlar

Dikkat çeken doğa olayları arasında yer alan Süper Ay, 20- 21 Mart
tarihlerinde gökyüzünü aydınlattı. Ayın normal görüntüsüne oranla daha parlak olduğu ve yüzde 14 daha büyük göründüğü doğa olayı, kuzey yarımkürede ekinoksun yaşandığı dönemde ortaya çıkıyor. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde Süper Ay meydana gelmiş oluyor. Güneş'in kızıl-turuncu renkli ışınların tutulma esnasında Ay'ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansıması sonucu gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor. Merakla beklenen Süper Ay, iki buçuk yılda bir yaşanıyor.
21 Mart, süper ay, Dünya
Kaynak: Euronews.com