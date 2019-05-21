21.05.2019 18:20
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Video | Trump'ın Avukatı Giuliani: Terörizmin En Büyük Destekçisi İran'ı İzole Etmeliyiz

Video | Trump

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar New York kenti belediye başkanı olarak tanınan ve günümüzde Başkan Donald Trump'ın avukatlığını yapan Rudolph Giuliani, Paris'te euronews'ün sorularını yanıtladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar New York kenti belediye başkanı olarak çalışan ve günümüzde Başkan Donald Trump'ın avukatlığını yapan Rudolph Giuliani, Paris'te euronews'ün sorularını yanıtladı.

ABD ile İran arasındaki gergin ilişkileri değerlendiren Giuliani, "Şu anda yapmamız gereken İran'ı devletler ortamında izole etmektir. İran terörizmin en büyük devlet destekçisidir. Niye onlarla iş yapıyorsunuz ki?" şeklinde konuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Euronews, Donald Trump, Dünya
Kaynak: Euronews.com