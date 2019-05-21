Kaynak: Euronews.com

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar New York kenti belediye başkanı olarak çalışan ve günümüzde Başkan Donald Trump'ın avukatlığını yapan Rudolph Giuliani, Paris'te euronews'ün sorularını yanıtladı.ABD ile İran arasındaki gergin ilişkileri değerlendiren Giuliani, "Şu anda yapmamız gereken İran'ı devletler ortamında izole etmektir. İran terörizmin en büyük devlet destekçisidir. Niye onlarla iş yapıyorsunuz ki?" şeklinde konuştu.