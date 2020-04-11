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Video | Türkiye'de sokağa çıkma yasağı: Öncesi ve sonrasında yaşananlar

Koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmaya devam ederken önlemler de sıkılaşıyor. İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan gece saat 22.00'ye doğru tüm büyükşehirler ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan etti; peki neler yaşandı? Görüntülerle 10 Nisan gecesi öncesi ve sonrası...

11.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:52
Video | Türkiye'de sokağa çıkma yasağı: Öncesi ve sonrasında yaşananlar

Koronavirüs salgını Türkiye 'de yayılmaya devam ederken her geçen gün daha sıkı tedbirler yürürlüğe giriyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan gecesi saat 22.00'ye doğru tüm büyükşehirler ve Zonguldak 'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın uygulanmasına kısa bir süre kala ilan edilmesi tepki çekti ; karar sonrasında birçok kentte fırın ve marketlerden izdiham görüntüleri sosyal medyada payaşıldı. Bu kararın öncesi ve sonrasında neler yaşandığını görüntülü haberimizde derledik.


Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe uyarısı


Yasaktan saatler önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19'un ilerleyişi konusunda açıklamalarda bulundu. Koca, "Koronavirüs, aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır. Bir sosyal ortama girdiğinizde sadece iki kişi bir araya gelmiş olsanız bile araya gerekli sosyal mesafeyi koymazsanız kısa bir an bile virüsün size bulaşması için yeterli olabilir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Türkiye, Dünya
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