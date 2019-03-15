15 Mart 2019, 17:31
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Video | Türkiye'nin İlk Deniz Biyoloji Müzesi Antalya'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Antalya'da 2014'te açılan müze, koleksiyonunda yaklaşık 500 deniz canlısı barındırıyor.

Antalya'da 2014'te açılan müze, koleksiyonunda yaklaşık 500 deniz canlısı barındırıyor. Türlerden çoğu Türkiye denizlerinden alındı.…

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Kaynak: Youtube