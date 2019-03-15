Antalya'da 2014'te açılan müze, koleksiyonunda yaklaşık 500 deniz canlısı barındırıyor. Türlerden çoğu Türkiye denizlerinden alındı.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=https://tr.euronews.com/2019/03/15/video-turkiye-nin-ilk-deniz-biyoloji-muzesi-antalya-da-ziyaretcilerini-agirliyor&v=h-G2GjSYeQ0&event=video_description&redir_token=V_EDJ7RHMhApnUpM2uJEyrAvWAt8MTU1Mjc0NjYzOEAxNTUyNjYwMjM4' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F15%2Fvideo-turkiye-nin-ilk-deniz-biyoloji-muzesi-antalya-da-ziyaretcilerini-agirliyor&v=h-G2GjSYeQ0&event=video_description&redir_token=V_EDJ7RHMhApnUpM2uJEyrAvWAt8MTU1Mjc0NjYzOEAxNTUyNjYwMjM4' data-sessionlink='itct=CCgQ6TgYACITCLGa2I-uhOECFdAQZAodEYsNNij4HUiN8uGko8Pt8IcB' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/03/15/vi...</a>