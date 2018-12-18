18 Aralık 2018, 00:16
»»

Video | Üç Boyutlu Makyaj Sihirbazı: İtalyan Sanatçı Luca Luce'nin Çizimleri

İtalyan makyaj sanatçısı Luca Luce İtalyan televizyonlarında 15 yıldan fazladır çalışıyor.

İtalyan makyaj sanatçısı Luca Luce İtalyan televizyonlarında 15 yıldan fazladır çalışıyor. Birçok ünlünün makyajını yapan sanatçı üç boyutlu çalışmalarıyla ün kazandı…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/17/vid... Makyaj
Kaynak: Youtube