İtalyan makyaj sanatçısı Luca Luce İtalyan televizyonlarında 15 yıldan fazladır çalışıyor. Birçok ünlünün makyajını yapan sanatçı üç boyutlu çalışmalarıyla ün kazandı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F17%2Fvideo-uc-boyutlu-makyaj-sihirbaz-italyan-sanatc-luca-luce-nin-cizimleri&redir_token=R7uIaC40m7kkbzyQVnAkHdj_JT98MTU0NTE2NzczMUAxNTQ1MDgxMzMx&v=qGO1B4ilbuc&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCPyPrb_kp98CFYqWewod9JYDr0jn3ZXF-KDtsagB' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F17%2Fvideo-uc-boyutlu-makyaj-sihirbaz-italyan-sanatc-luca-luce-nin-cizimleri&redir_token=R7uIaC40m7kkbzyQVnAkHdj_JT98MTU0NTE2NzczMUAxNTQ1MDgxMzMx&v=qGO1B4ilbuc&event=video_description' data-target-new-window='True' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/12/17/vid...</a>