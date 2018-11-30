30 Kasım 2018, 20:07
»»

Video | Ukrayna'da Kadınların Aıds Çilesi: İç Savaş Nedeniyle Hıv Hızla Yayılıyor

Ukrayna'da çatışma bölgelerinde yaşayan kadınların HIV virüsüne yaklanma ihtimali yüksek. Askerlerin bölgede bulunması kadınların cinsel şiddete maruz kalmasına neden oluyor.

Ukrayna'da çatışma bölgelerinde yaşayan kadınların HIV virüsüne yaklanma ihtimali yüksek. Askerlerin bölgede bulunması kadınların cinsel şiddete maruz kalmasına neden oluyor…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/11/30/ukr... Ukrayna
30 Kasım 2018 Cuma 20:07