Ukrayna'da çatışma bölgelerinde yaşayan kadınların HIV virüsüne yaklanma ihtimali yüksek. Askerlerin bölgede bulunması kadınların cinsel şiddete maruz kalmasına neden oluyor…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F30%2Fukrayna-da-kadinlarin-aids-cilesi-ic-savas-nedeniyle-hiv-hizla-yayiliyor&event=video_description&v=bxKsNcpI9uE&redir_token=fU7eepcqmGF9jNfuJKRSuWNgfnd8MTU0MzY4NDAwOUAxNTQzNTk3NjA5' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CCYQ6TgYACITCLfJtZnN_N4CFZ77VQodQXQOukjh7aPS3IariW8' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F30%2Fukrayna-da-kadinlarin-aids-cilesi-ic-savas-nedeniyle-hiv-hizla-yayiliyor&event=video_description&v=bxKsNcpI9uE&redir_token=fU7eepcqmGF9jNfuJKRSuWNgfnd8MTU0MzY4NDAwOUAxNTQzNTk3NjA5' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/30/ukr...</a>