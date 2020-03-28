18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor. Peki öğrenciler, geçici olan bu uygulamaya ne kadar adapte olabiliyor? View on euronews

Kaynak: Euronews.com