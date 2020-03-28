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18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor.
28.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:09
18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor. Peki öğrenciler, geçici olan bu uygulamaya ne kadar adapte olabiliyor? View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Dünya