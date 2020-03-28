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18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor. Peki öğrenciler, geçici olan bu uygulamaya ne kadar adapte olabiliyor?
28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:14
Türkiye 'de koronavirüs nedeniyle okulların kapatılarak kısa süre önce geçilen evde eğitim uygulaması nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.
18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor.
18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Dünya