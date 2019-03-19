19 Mart 2019, 18:36
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Video: Yeni Zelanda Başbakanı: Teröriste Aradığı Şöhreti Vermeyeceğiz, Adını Bile Anmayacağı…

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cami katliamı sonrası yaptığı ilk parlamento konuşmasında saldırganın adını dahi anmayacağını ve aradığı şöhreti kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cami katliamı sonrası yaptığı ilk parlamento konuşmasında saldırganın adını dahi anmayacağını ve aradığı şöhreti kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ardern konuşmasına "selamünaleyküm" diyerek başladı…

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Kaynak: Youtube