Parti mitingleri, adayların seçim vaatleri ve peş peşe açıklanan seçim anketlerinden sonra Türkiye
31 Mart pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Bugüne kadar yapılan anket sonuçlarına göre İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele eden Millet İttifakı'nın CHP
'li adayı Ekrem İmamoğlu
ile Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili adayı Binali Yıldırım
yarışı başa baş götürüyor. İttifaklar arasında büyük çekişmenin yaşandığı İstanbul'da Euronews
Türkçe seçmenin nabzını tuttu. İstanbullu seçmenlere, " Sandığa gidecek misiniz? Tercihinizi adaya mi yoksa partiye göre mi belirleyeceksiniz ? Seçimizi etkileyen faktörler nelerdir?" diye sorduk.
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Kaynak: Euronews.com