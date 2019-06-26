26.06.2019 12:08
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Video | Yol kenarına atılan poşetten yeni doğmuş bebek çıktı

Video | Yol kenarına atılan poşetten yeni doğmuş bebek çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yol kenarına bırakılan poşetten yani doğmuş bir bebek çıktı. Cinsiyetinin kız olduğu açıklanan bebeğin sağlık durumu iyi.

Amerika Birleşik Devletleri 'nin Georgia eyaletinde, yol kenarına bırakılan poşetten yeni doğmuş bir bebek çıktı. Bölgede yaşayan bir adamın ağlama sesini duyması bebeğin boğulmasını önledi. Poşette bebek olduğunu fark eden adam polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis poşeti yırtarak bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Cinsiyetinin kız olduğu açıklanan bebeğin sağlık durumu iyi. Polis tarafından " India bebek" adı verilen bebeğin kurtarılma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Olay anına ait video kaydını paylaşan polis bebeğin ailesini arıyor.
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Kaynak: Euronews.com
Polis , Amerika Birleşik Devletleri , Dünya

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