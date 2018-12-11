İngiliz oyuncu Andy Serkis'in İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brexit konusunu Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakteriyle hicvettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=dknxJVhPSO_iOcbOfb_wFT1vl7R8MTU0NDYzMTMyMkAxNTQ0NTQ0OTIy&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F11%2Fvideo-yuzuklerin-efendisi-ndeki-gollum-karakteri-theresa-may-olursa&v=D9hYbGeyCBw&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCKS3pZuWmN8CFYP_VQod0t4IBkickMi9xo2W7A8' data-url='/redirect'redir_token=dknxJVhPSO_iOcbOfb_wFT1vl7R8MTU0NDYzMTMyMkAxNTQ0NTQ0OTIy&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F11%2Fvideo-yuzuklerin-efendisi-ndeki-gollum-karakteri-theresa-may-olursa&v=D9hYbGeyCBw&event=video_description' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/11/vid...</a>