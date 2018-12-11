11 Aralık 2018, 19:15
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Video | Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum Karakteri Theresa May Olursa!

İngiliz oyuncu Andy Serkis'in İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brexit konusunu Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakteriyle hicvettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İngiliz oyuncu Andy Serkis'in İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brexit konusunu Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakteriyle hicvettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/11/vid... İngiltere,Theresa May,Yüzüklerin Efendisi
11 Aralık 2018 Salı 19:15