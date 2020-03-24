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Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor

İngiltere’de Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda çektiği video sosyal medyada defalarca paylaşılan 39 yaşındaki Tara Langston, durumunun iyileştiğini açıkladı

24.03.2020 21:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:17
Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor
İngiltere 'de Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda çektiği video sosyal medyada defalarca paylaşılan 39 yaşındaki Tara Langston, durumunun iyileştiğini açıkladı.

21 Mart Cumartesi günü çektiği yeni bir videoyu paylaşan Langston, Covid-19 hastalığına yakalandığını doğrularken, kendisi hakkında çıkan bazı bilgileri de yalanladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, İngiltere, Dünya

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