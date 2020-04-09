Videoyla 'evde kal' çağrısı yaptılar

EDİRNE Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla huzurevinde kalan yaşlılar ile gaziler, engelliler ve gençlerin 'evde kal' mesajı verdiği bir video yayınladı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından video yayınladı. Edirne Huzurevi'nde yaşayan yaşlılar ile gaziler, engelliler ve gençlerin yer aldığı videoda, "Daha sağlıklı, daha huzurlu yarınlara ulaşabilmek için evde kal Edirne, evde kal Türkiye ", "Bu zor günler atlatabilmek için evinde kal Edirne, evinde kal Türkiye", "Torunlarımıza sağlıklı bir yaşam bırakmak için evde kal Edirne, evde kal Türkiye" mesajları verildi.

İL MÜDÜRÜ DE VİDEOYA KATILDI

Videonun sonunda Edirne ve Türkiye'ye seslenen Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş da, "Değerli büyüklerim, sevgili çocuklar, bizler tüm kurum ve kuruluşlarımızla sizler için görevimizin başındayız. Kendiniz için, sevdiklerimiz için, geleceğimiz için lütfen evde kalınız. Evde kal Edirne, evde kal Türkiye" dedi.

Video kısa sürede çok sayıda beğeni alarak, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.