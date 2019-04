Vidinlioğlu, Kendisine Destek Verenlere Teşekkür Etti

Kaynak: İHA

Kesin olmayan sonuçlara göre Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu , kendisine destek veren seçmenlere ve partililere teşekkür etti.Kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi 'nden Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, seçim sonuçlarından dolayı bütün hemşehrilerine ve yol arkadaşlarına teşekkür mesajı yayınladı.Mesajında Galip Vidinlioğlu, şunları kaydetti: "Çıktığımız bu yolda, 4 ay boyunca koskocaman bir aile olduk. Başta uzun bir aradan sonra şehrimize gelerek bize desteklerini gösteren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 'ye, MYK Üyemiz Tarık Ziya Çağılcı'ya, İl Başkanımız Yüksel Aydın 'a, Milletvekilimiz Emin Çınar 'a, Murat Başesgioğlu 'na, Haluk Yıldız 'a, bir önceki dönem Belediye Başkan Adayımız Hayati Hamzaoğlu 'na, Merkez İlçe Başkanımız Emre Şahin 'e, eski ve yeni bütün İl, İlçe Teşkilatlarımıza, Ülkü Ocaklarımıza, Kadın Kollarımıza ve bizi bu göreve layık gören siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.""Kastamonu halkı her zaman en doğru olanı bilir"Kastamonu halkının her zaman en doğru olanı bildiğini söyleyen Vidinlioğlu, "Bu yola çıktığımızdan itibaren her zaman söylediğim bir şey vardı. Kastamonu halkı en doğru olanı bilir. Kastamonu halkı şehrimize yakışan bir başkan seçecektir. Buna hiç şüphem yok demiştim. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. En başından beri Kastamonu Galip Gelecek dedik. Temiz Başkan Temiz İş dedik. Temiz siyaset dedik. Ayrıştırmadık. Ayrıştırmayacağız dedik. Kastamonu kazandı. Kastamonu Galip Geldi. Sizler bize inandınız, güvendiniz. Şehr'ül Emin seçtiniz. Sizlere söz veriyorum. Ben de bu güveni boşa çıkarmayacağım. Şimdi ayrıştırmadan bütün hemşehrilerimin Belediye Başkanı olacağım. Şehrimizi 'Ortak Akıl' ile hep birlikte yöneteceğiz. Her konunun muhatapları ve profesyonelleri ile birlikte kararlar alacak, şehrimizin geleceğini planlayacağız. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Sizlere tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU