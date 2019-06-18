Vidocq: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı Filmi

François Vidocq, işlemediği bir suçtan dolayı cezaevine atılır. Döneminde dünyanın en büyüğü olan cezaevinden kaçar fakat kendisini yeraltı dünyasının içinde bulur. Kaçışı ile tüm dillere dolanan François, basit bir tüccar kılığına girerek varlığını unutturmaya çalışır. Ancak geçmişi onun peşini bırakmaz. Eski hücre arkadaşları tarafından işlemediği bir cinayetle suçlanan François, masumiyetini ve iyi niyetini göstermek için polisle anlaşma yapar. François, özgürlüğü karşılığında yeraltı dünyasında polisle birlikte savaşmaya hazırdır. Eski mahkum, polis memurlarının düşmanlığı ve başına konan ödül ile birlikte yeraltı dünyasının öfke dolu dünyasına karışır.Yönetmen:
Jean-François RichetSenaryo:
Jean-François Richet, Éric BesnardOyuncular:Olga Kurylenko
, Vincent Cassel
, Freya Mavor, August Diehl
, Denis Ménochet, Fabrice Luchini, Denis Lavant
, William Sciortino, Patrick Chesnais
, James Thierrée, Michèle Clément, Antoine Basler, Antoine Lelandais, François Girard, Némo Schiffman, Vincent Schmitt, Fayçal Safi, John Sehil, Jérôme Pouly, Nicolas de Lavergne, Maxime Lefrançois, Hervé Masquelier, Jérôme Cachon, Julien Sarazin, Solène Delannoy, Daniel Girondeaud, Anthony Heilmann, Thierry Nenez, Rémy Giordano, Lucien Belvès, Fabien Orcier, Jean Pierre Horcholle, Jean Aribaud, Frédéric Fix, Régis Maynard, Greg Justin Costecalde, Jonathan Louis, Cédric Martinez, Vincent PannetierFilmin Türü:
TarihOrijinal Adı:
L'Empereur de Paris
(The Emperor of Paris
)Yapımcı Firma:
Mandarin FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
110 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
19.07.2019Vidocq: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.