Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri

Vietnam'da bir moda tasarımcısı, üzerinde çiçek ve hayvan desenleri bulunan pamuklu kumaştan yapılmış koronavirüs maskeleri üretti.

13.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:54
Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri
Uzak Doğu ülkesi Vietnam 'da koronavirüs salgını sonrası hükümet dışarı çıkan vatandaşlara maske kullanımını zorunlu yapınca, modacılar üzerinde desen ve bazı motifler bulunan özel tasarım maskeler üretti.

Başkent Hanoi'de moda tasarımcısı Do Quyen Hoa'nın elinden çıkan maskelerin tanesi yaklaşık 20 dolardan satılıyor. Birçok Vietnamlı ülkenin alım gücü sebebiyle bu maskelerden alamasa da Quyen Hoa bugüne kadar 200'ü aşkın sipariş aldığını söylüyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Uzak Doğu, Hükümet, Vietnam, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Yaz ayları koronanın yayılmasını engelleyecek mi? Uzmanlar araştırdı Haberler
Yaz ayları koronanın yayılmasını engelleyecek mi? Uzmanlar araştırdı
İtalya’da koronavirüs kaynaklı can kaybı 20 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 20 bini aştı
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti Haberler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Dünya diken üstündeyken yapılan bu ayin, koronaya davetiye çıkardı Haberler
Dünya diken üstündeyken yapılan bu ayin, koronaya davetiye çıkardı
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü Haberler
Korona olduğu için organ nakli listesinden çıkarılan genç kız öldü
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Vladimir Putin’den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Haberler
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Haberler ›› Dünya ››Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

22:36: Jandarmadan kaçak kazı operasyonu; 5 gözaltı - Haberler 22:34: Annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü - Haberler 22:34: Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haberler 22:30: Sarıyer'de feci kaza: 1 ölü - Haberler 22:29: İstanbul'da feci kaza: 1 ölü - Haberler 22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı 21:19: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti