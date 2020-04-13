Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri
Vietnam'da bir moda tasarımcısı, üzerinde çiçek ve hayvan desenleri bulunan pamuklu kumaştan yapılmış koronavirüs maskeleri üretti.
13.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:54
Başkent Hanoi'de moda tasarımcısı Do Quyen Hoa'nın elinden çıkan maskelerin tanesi yaklaşık 20 dolardan satılıyor. Birçok Vietnamlı ülkenin alım gücü sebebiyle bu maskelerden alamasa da Quyen Hoa bugüne kadar 200'ü aşkın sipariş aldığını söylüyor.
Kaynak: Euronews.com