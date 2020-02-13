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Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı bölge Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı

Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı Son Loi yerel idaresi COVID-19 (Koronavirüs) virüs rastlanması sebebiyle karantina altına alındı.

13.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:21Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı bölge Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı
'da 10 bin kişinin yaşadığı Son Loi yerel idaresi COVID-19 ( ) virüs rastlanması sebebiyle karantina altına alındı.

Son Loi yerel idaresinin giriş ve çıkışlarına polis birlikleri yerleştirildi ve tüm bölge COVID-19 (koronavirüs) virüsün rastlanması sebebiyle karantina altına alındı. Vietnam Sağlık Bakanlığı 13 Şubat'tan itibaren Son Loi yerel idaresinin bulunduğu bölgeyi izole ettiklerini ve karantinaya aldıklarını açıkladı. Bakanlık bugün itibariyle bölgede 6'ncı COVID-19 (koronavirüs) vakasına rastladıklarını ve bu sebeple karantina kararı aldıklarını ifade etti. Vietnam Son Loi idaresi Çin'in Vuhan kentinden sonra karantinaya alınan ilk bölge oldu.



Koronavirüs, Vietnam, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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