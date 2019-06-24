24.06.2019 15:02
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Vietnam'da ABD vatandaşına "devleti çökertme" teşebbüsünden 12 yıl hapis

Vietnam

Vietnam'da "devleti çökertme" girişiminden suçlu bulunan bir ABD vatandaşına 12 yıl hapis cezası verildi.

Vietnam 'da "devleti çökertme" girişiminden suçlu bulunan bir ABD vatandaşına 12 yıl hapis cezası verildi.
BBC'nin haberine göre, geçen yıl tutuklanan 55 yaşındaki Michael Phuong Minh Nguyen'e, yarım gün süren yargılamanın sonunda "devleti çökertmeye" teşebbüs etmekten 12 yıl hapis cezası verildi.
Avukatı Nguyen Van Tam, Nguyen'in ülkede protestoları kışkırtmak istediğini kabul ettiğini, ancak Hanoi ve Ho Chi Minh 'de hükümet binalarına molotofkokteylli saldırılar düzenleme planı yaptığı yönündeki suçlamayı kabul etmediğini açıkladı.
Tam, müvekkilinin hükümet binalarına saldırı planı yaptığına dair kanıt bulunmadığını da savundu.
Nguyen'in cezasını çektikten sonra sınır dışı edileceği belirtildi.
Aynı davada yargılanan 3 Vietnamlıya daha hapis cezalarının verildiği kaydedildi.
Sanıkların kararı temyize götürüp götürmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
Hükümet , Amerika Birleşik Devletleri , Vietnam , Güncel

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