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Vietnam'da eski bakana yolsuzluktan ömür boyu hapis cezası

Vietnam'da milyonlarca dolarlık yolsuzluk davasında yargılanan eski bakan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

28.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:14 Vietnam'da eski bakana yolsuzluktan ömür boyu hapis cezası
'da milyonlarca dolarlık yolsuzluk davasında yargılanan eski bakan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Hanoi Halk Mahkemesi, eski Enformasyon ve İletişim Bakanı Nguyen Bac Son'ı, 2016 yılında Audio Visual Global (AVG) dijital televizyonunun devlete ait telekom şirketi MobiFone'a satışı sırasında 3 milyon dolar rüşvet almaktan ömür boyu hapse mahkum etti.
Dönemin Enformasyon ve İletişim Bakanı Yardımcısı Truong Minh Tuan da aynı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son ve Tuan, "yönetim kurallarını ihlal etmek, kamu sermayesini ciddi sonuçları olacak biçimde kullanmak ve rüşvet almaktan" suçlu bulundu.
Mobifone'un eski müdürü Le Nam Tra ve eski icra direktörü Cao Duy Hai, rüşvet almaktan sırasıyla 23 ve 14 yıl, AVG'nin Üst Yöneticisi Pham Nhat Vu da rüşvet vermekten 3 yıl hapse mahkum edildi.

Vietnam, Güncel

Kaynak: AA

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