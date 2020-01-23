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Vietnam'da yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Vietnam'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.

23.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:24Vietnam'da yeni tip koronavirüs vakası görüldü
'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.
Vietnam Sağlık Bakanlığı, dün ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Çinli bir baba ile oğlunun yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 66 yaşındaki baba Li Ding'in, 13 Ocak'ta 28 yaşındaki oğlu Li Zichao'yu görmek Hanoi'ye geldiği, babayla oğlunun buradan Ho Chi Minh'e geçtiği belirtildi.
Babanın 17 Ocak'ta ateşlenmeye başladığı, oğlunda da benzer semptomların bundan 3 gün sonra görüldüğü kaydedildi.
Koronavirüs salgını?

Çin'de 639 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.?

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.?

Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.
Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Wuhan, Güncel

Kaynak: AA

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