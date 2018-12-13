Vietnam'daki Sel

13 Aralık 2018 Perşembe 16:39



13 Aralık 2018 Perşembe 16:39

Vietnam'ın orta kesiminde etkili olan sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai ve Binh Dinh kentlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan sellerde 9 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e yükseldiğini kaydetti.Sellerde 23 binden fazla evin zarar gördüğü, sele kapılan 62 bin büyükbaş ve kümes hayvanının telef olduğu açıklanmıştı.Vietnam'da yılın 11 ayında meydana gelen tayfun, sel ve heyelanlarda 189 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 140 kişinin yaralandığı kaydedildi.