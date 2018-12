Vietnam'ın Kayıp Kızları: Aileler Evlendirilmek İçin Çin'e Kaçırılan Çocuklarını Arıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:26



Vu Thi Dinh, ergenlik çağındaki kızı en yakın arkadaşıyla ortadan kaybolduktan sonra, elinde kızların fotoğrafıyla Vietnam 'ın Çin ile olan sınırında haftalarca dolaştı.Kederli anne, yolda karşılaştığı herkese 16 yaşındaki Dua ve Di'nin beyaz ve kırmızı kadife elbiseler içerisindeki hallerinin olduğu fotoğraflarını gösterdi.Çin'den bir taş atımlık uzaktaki dağlık Meo Vac bölgesinde gezintiye çıktıkları sırada kayboldular. Şubat ayıydı.Anneleri, kızlarının Çin'e çocuk gelin olarak satılmış olmalarından endişe ediyor.Haberi hazırlayan Fransız haber ajansı AFP, evlendirilmek üzere kadın kaçakçılığının yapıldığı dünyanın en işlek rotalarından birinin Çin olduğunu yazıyor.Gözyaşlarına boğulan Dinh, "En azından güvende olduğunu söylemek için evi aramasını dilerdim. 'Benim için endişelenme. Gittim ama iyiyim' demesini" diyor.O, Çin'in tek çocuk politikasının yol açtığı nüfusta cinsiyetler arasındaki farkın sonucu olan yasa dışı insan kaçakçılığına kızını kaptırmış sayısız anneden biri.Vietnam'ın bu bölgesindeki pek çok kişinin bu tür bir hikayesi var.Lise öğrencileri kaçırılan kuzenlerinden bahsediyor. Erkekler gecenin bir yarısı oratadan kaybolan eşlerinden. ve Dinh gibi anneler kızlarını bir daha asla göremeyecek olma korkusu yaşıyor."Onu motorsikletlerin arkasına binmemesi ya da pazarda yabancı erkeklerle buluşmaması konusunda uyardım" diyor.Kaybolduğundan beri Dua'dan haber almamış. Kaybolmasından birkaç hafta önce aldığı cep telefonundan ona ulaşamıyor.Kimileri kaçırılıyor, kimileri kandırılıyorKurbanlar yoksul mahallelerden geliyor ve erkek arkadaşları tarafından kandırılıyor, zorla kaçırılıyor, satılıyor ya da evlenme veya iş sözüyle sınırın öte yanına geçmeye ikna ediliyorlar.Kayıp kadınların pek çoğu gibi, Dua ve Di de Hmong etnik azınlığına mensup - ülkenin en yoksul ve ayrımcılığa uğramış topluluklarından biri.İnsan kaçakçıları genç kızları pazarın yoğun olduğu hafta sonlarında, en güzel elbiseleri içerisinde genç erkeklerle konuşurken, Çin yapımı cep telefonlarına bakarken ya da ruj veya toka satın alırken hedef alıyorlar.Ya da onları Facebook 'ta buluyorlar ve Çin'e geçmeye ikna etmeden önce aylarca flört ediyorlar.Bazıları ise daha parlak bir gelecek vaadiyle kandırılıyorlar. Ha Giang'da kalan pek çok genç kızın kaderi okulu bırakmak, erken yaşta evlenmek ve tarlada çalışmak oluyor.Vietnam'daki bir sivil toplum kuruluşu yetkilisi Le Quynh Lan, "Para kazanmak için sınırın ötesine geçiyorlar ama insan kaçakçılığının tuzağına düşüyorlar" diyor.Vietnam'da 2012-2017 yılları arasında kayıtlı 3 bin insan kaçakçılığı vakası meydana geldi.Ancak Lan, sınırın kontrolsüz olması nedeniyle gerçek sayının daha fazla olduğunu söylüyor.Ly Thi My, utangaç kızı Di pazara nadiren gittiği ve erkeklere pek de ilgi göstermediği için hiçbir zaman kızının kaçırılacağını düşünmedi.Dua ile fotoğraf çektirdikten iki hafta sonra, genç kızlar kikirdeyerek evlerinin yakınlarındaki kayalık bölgeye gitti.Bir daha dönmediler."Kandırıldığını ve evlendirilmek için kaçırıldığını düşünüyoruz. Şu an nerede bilmiyoruz" diyor My.En büyük korkusu genç kızların çocuk gelin olarak satılmış olmaları ya da Çin'de genelevlerde çalışmaya zorlanıyor olmaları.Çin'de tek çocuk politikası boyunca erkek çocukların tercih edilmesi nedeniyle, kadınlara oranla 33 milyon daha fazla erkek bulunuyor.'Kayalık olması nedeniyle sınırı denetlemek zor'Meo Vac bölgesinin cezai soruşturma bürosundan Trieu Phi Cuong, 1300 kilometrelik sınır yolculuğunu denetlemenin zor olduğunu söylüyor:"Bu bölge çok kayalık, o yüzden de gözatlemek zor.""Pek çok kurban Çin' geçtiklerini bile bilmiyor ya da kaçırıldıklarını…"Alkolik eşini bırakıp Çin'e giden My'ın hikayesiLau Thi My, alkolik olan eşinden bıktığında, oğlunu da alarak sınıra doğru yola çıktı. 35 yaşındaydı.Kendisine Çin'de iyi bir iş sözü veren komşusuyla gidiyordu, ancak kaçakçıların eline düştü.My, oğlundan ayırıldı ve Çinli bir adam onu 2800 ABD dolarına satın almadan önce üç kez farklı aracıya satıldı.10 yıl sonra yolculuk için yeterli para biriktirince kaçan My, "Beni defalarca odaya kilitledi. Ondan nefret ettim" diyor.Vietnamlı eşine döndü. Eşi hala içiyor. Oğlundan bir haber almak için her şeyi göze alacak durumda."Tamamen çökmüş bir halde geri döndüm ve oğlum hala Çin'de. Onu çok özlüyorum" diyor.