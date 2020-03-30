Vietnam News Gazetesi Kovid-19 nedeniyle baskısına ara verdi
Vietnam'da İngilizce yayım yapan Vietnam News Gazetesi, çalışanlarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından baskısını geçici olarak durdurdu.
30.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:08
Vietnam 'da İngilizce yayım yapan Vietnam News Gazetesi, çalışanlarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından baskısını geçici olarak durdurdu.
Gazetenin internet sitesindeki açıklamada, çalışanlardan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 15 Nisan'a kadar gazetenin basılmayacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Gazetemizin basılı kısmının geçici olarak durdurulduğunu üzülerek bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kovid-19 görülen personelle irtibata geçenlerin kendilerini karantinaya alması çağrısının yapıldığı açıklamada, "Bu şartlarda, gazeteyi çıkarmamız mümkün değil." ifadesi yer aldı.
Vietnam'da 194 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle ölüm gerçekleşmedi.
Gazetenin internet sitesindeki açıklamada, çalışanlardan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 15 Nisan'a kadar gazetenin basılmayacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Gazetemizin basılı kısmının geçici olarak durdurulduğunu üzülerek bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kovid-19 görülen personelle irtibata geçenlerin kendilerini karantinaya alması çağrısının yapıldığı açıklamada, "Bu şartlarda, gazeteyi çıkarmamız mümkün değil." ifadesi yer aldı.
Vietnam'da 194 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle ölüm gerçekleşmedi.
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Kaynak: AA