Vigor, Switch ve Xbox One Kullanıcılarını Bir Araya Getirecek

Halihazırda Xbox One için satışta olan Vigor, bu yıl içerisinde Switch için de yayınlanacak. Oyunun bu platformlar arasında çapraz platform desteği sunacağı müjdelendi.Bohemia Interactive tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Looter Shooter türündeki Vigor, ilk olarak 2018 yılının Temmuz ayında Erken Erişim ve bir yıl sonrasında da tam sürüm versiyonu ile Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuştu. Hikaye olarak kıyamet sonrası Norveç topraklarında geçen oyundaki amaç, hayatta kalmaya çalışmak ve sert ortama korunabilmek için barınak inşa etmek. Bu bağlamda da kaynak aramak ve daha iyi ekipman bulmanız gerekiyor.Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru gerçekleştirilen mini Nintendo Direct programı sırasında, oyunun Switch için de satışa sunulacağı duyurulmuştu. Şu an için net bir çıkış tarihi verilemiyor ama herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde, bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Dahası ise, çıkışıyla birlikte Switch ve Xbox One arasında çapraz platform (Cross-Play) desteği olacak ve her iki platformun oyuncuları birlikte oynayabilecekler.Vigor oyununun Switch versiyonu, şu anda otuz iki bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen bir kapalı beta testi sürecinden geçiyor. Tam sürümün çıkışı sonrasında ise geçici olarak koyulan bütün sınırlamalar kalkacak.