Vikersund nedir, ne işe yarar?

Vikersund tepesi 1936 yılından beri bu spora ev sahipliği yapan, eski sayılabilecek bir tepe. Minik (!) tepemiz, bugünkü uzunluğunu ve şeklini alabilmek için, sonuncusu 2011 yılında olmak üzere altı kez değişim geçirdi. Bunun sonucunda Vikersund ya da Vikersundbakken tepesi, 240 metrelik uzunluğuyla 2015 yılında yenilenen Planica tepesi ile en büyük tepe olma özelliğini paylaşmaya başladı. Eğer bir kayakla uçma sporcusu değilseniz bu tepeye tutunmanız oldukça zor.
Vikersund, yenilendiği 2011 yılından beri dünya rekorlarına ev sahipliği yapıyor. Johan Remen Evensen’in önce 243 ve ardından 246.5 metrelik dünya rekorlarından sonra dört sene ara verdiğimiz dünya rekorlarına 2015 yılında geri dönerek Peter Prevc ilk defa 250 metre sınırına ulaştık. Bir gün sonra Anders Fannemel’in 251.5 metrelik mesafesiyle, kayakla atlama sınırlarının nasıl zorlandığına tanıklık ettik. 2017 yılına geldiğimizde yine iki sporcu, Robert Johansson ve Stefan Kraft’ın sırasıyla 252 ve 253.5 metrelik atlayışları kayakla atlama tarihinde geldiğimiz son nokta oldu.
Geçtiğimiz sezon , Raw Air’in son gününde podyumda bir Norveç
dominasyonu vardu. Robert Johansson yarışı kazanmış, arkasından sırasıyla Andreas Stjernen ve Daniel Andre Tande onu takip etmişti.
Rekor Alarmı!
Buraya formda gelen, kayakla uçmada başarılı birçok ismimiz var. Düştükleri için rekorları sayılmayan Gregor Schlierenzauer’in 253.5 metresi (2018) ve böyle bir mesafeyi en son bekleyebileceğimiz isimlerden Dimitry Vassiliev’in 254 metrelik (2015) atlayışı karşımıza çıktıysa neden formda olan ve kayakla uçmada başarılı sporcularımızdan bir dünya rekoru gelmesin?
Markus Eisenbichler
Eisenbichler, 248 metrelik atlayışı ile Almanya
ulusal rekorunun sahibi. Raw Air’de beklenen performansa ulaşamasa da bu durum üstünden “geniş tepe dünya şampiyonu” apoletini sökmüyor. Ulusal rekorun da sahibi olunca kendisini bu listeye eklemek gerekti.
Kamil Stoch
Polonyalı, 251.5 metrelik mesafesiyle bir başka ulusal rekorun sahibi. Çok iyi olmadığı düşünülen kayakla uçma performansını son senelerde gerçekten çok geliştirdi. Rekor Kamil Stoch tarafından kırılırsa buna şaşırmayacağımız kesin.
Robert Johansson
Raw Air’de iyi bir performans sergileyen Johansson, kötü bir sezon geçiren Norveç cephesinin tek umudu. 252 metre ile eski dünya rekorunun sahibi olan Norveçlinin kanatlarını açıp 253.5 üstüne gidebilmesi mümkün.
Stefan Kraft
Dünya rekorunun sahibi Stefan Kraft, Raw Air’da gayet iyi gidiyor. Bu sezon onun en iyi sezonu değil ama bir şekilde kendini favorilere yazdırmayı başaran bir isim Kraft. Daha önce 253,5 metreye gidip ayakta kalmayı başaran Kraft, olası bir rekor durumunda bunu gerçekleştirebilecek en güçlü adaylardan. Ozan Can
Sülüm Laneti
Sevgili spikerimiz Ozan Can Sülüm, sekiz yıldır kayakla atlamada dünya rekoru anlatamıyor. En son Johan Remen Evensen’in 246.5 metrelik dünya rekorunu anlatan, 250 metre ve üstüne çıktığımız 2015 yılından beri yapılan dört dünya rekorunu Vassiliev ve Schlierenzauer’in düşüşle sonlandığı için sayılmayan dünya rekorlarını Daniels Süha Özkaya’ya kaptıran Ozan, bakalım şeytanın bacağını bu sefer kırabilecek mi?
Miroslav Stoch, Norveç, Kraft, Spor
Kaynak: EuroSport.com