"Viking Kuşatması"

Jack Burton'un yönettiği aksiyon ve macera türündeki "Viking Kuşatması"nda Michelle McTernan, Sarah Driver, James Groom ile Adam McNab oynuyor.

Senaryosu Philip Dyas ve Alastar Kirton'a ait olan filmin konusu özetle şöyle:

"Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı ele geçirmek ve keşişleri katletmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar."

Kaynak: AA