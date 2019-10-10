Viking Kuşatması Filmi

Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı yok etmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar. Yönetmen :
Jack BurtonSenaryo:
Philip Dyas, Alastar KirtonOyuncular:
Michelle McTernan, Sarah Driver, James Groom, Adam McNab, Jamie O'Hara, Michael Geary, Alan Booty, Phil Deguara, Rosanna Hoult, Richard Sandling, Craig Russell, Owain Rhys DaviesFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Viking SiegeYapımcı Firma:
Tornado FilmsYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
119 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
18.10.2019 Viking Kuşatması Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.