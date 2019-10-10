Viking Kuşatması Filmi

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Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı yok etmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar.Jack BurtonPhilip Dyas, Alastar KirtonMichelle McTernan, Sarah Driver, James Groom, Adam McNab, Jamie O'Hara, Michael Geary, Alan Booty, Phil Deguara, Rosanna Hoult, Richard Sandling, Craig Russell, Owain Rhys DaviesAksiyonViking SiegeTornado Films2017İngiltereİngilizce119 dk.CJ Entertainment Turkey18.10.2019