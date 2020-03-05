Vikingler: Büyük Macera Filmi

Vikingler: Büyük Macera Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Unutulmaz çizgi dizi Vikingler'in beyaz perde uyarlamasının yönetmenliğini ve senaristliğini Éric Cazes üstleniyor. Zeki bir genç olan Vic'in en büyük hayali Viking ekibi ile beraber maceraya çıkmaktır. Ancak babası Halvar, onun böyle tehlikeli bir yolculuğun parçası olamayacak kadar zayıf olduğunu düşünür. Bu sırada Halvar, düşmanı Sven'den bir kılıç kazanır. Ancak bu kılıç, Vic'in annesi Ylva'nın altın bir heykele dönüşmesine neden olur. Halvar'ın Ylva'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan başka şansı yoktur. Bu durumu fırsat bilen Vic, babasına gerçek bir Viking gibi olabileceğini kanıtlamak ve annesini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.Éric CazesÉric Cazes, Sophie Decroisette, Oliver Huzly, Frédéric LenoirAnimasyonVic the Viking and the Magic SwordBG Film2019Almanya, Fransa, Belçikaİngilizce77 dk.CGV Mars Dağıtım21.02.2020