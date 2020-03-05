Vikingler: Büyük Macera Filmi

Unutulmaz çizgi dizi Vikingler'in beyaz perde uyarlamasının yönetmenliğini ve senaristliğini Éric Cazes üstleniyor. Zeki bir genç olan Vic'in en büyük hayali Viking ekibi ile beraber maceraya çıkmaktır. Ancak babası Halvar, onun böyle tehlikeli bir yolculuğun parçası olamayacak kadar zayıf olduğunu düşünür. Bu sırada Halvar, düşmanı Sven'den bir kılıç kazanır. Ancak bu kılıç, Vic'in annesi Ylva'nın altın bir heykele dönüşmesine neden olur. Halvar'ın Ylva'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan başka şansı yoktur. Bu durumu fırsat bilen Vic, babasına gerçek bir Viking gibi olabileceğini kanıtlamak ve annesini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.Yönetmen:
Éric CazesSenaryo:
Éric Cazes, Sophie Decroisette, Oliver Huzly, Frédéric LenoirFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Vic the Viking and the Magic SwordYapımcı Firma:
BG FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Almanya, Fransa, BelçikaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
77 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
21.02.2020 Vikingler: Büyük Macera Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.