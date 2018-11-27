Viktoria Plzen, CSKA Moskova'yı Deplasmanda 2-1 Yendi

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Viktoria Plzen, CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti. CSKA Moskova'nın tek golünü 10. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic kaydederken, Viktoria Plzen ise 56. dakikada Roman Prochazka ve 81. dakikada Lukas Hejda'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

PROCHAZKA PENALTI KAÇIRDI

Takımının ilk golünü kaydeden Prochazka, 44. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ise golle sonuçlandıramadı. Grupta ilk iki sıraya çıkma şansı kalmayan 4 puanlı iki takımdan UEFA Avrupa Ligi'ne bilet alacak ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak.