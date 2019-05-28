28.05.2019 15:00
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Villa bahçesinde baktığı eşeğini satılığa çıkardı

Villa bahçesinde baktığı eşeğini satılığa çıkardı

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, oturduğu villanın bahçesinde baktığı eşeği satılığa çıkardı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, oturduğu villanın bahçesinde baktığı eşeği satılığa çıkardı.
Çeşmealtı'nda bir sitede oturan emekli Aydın Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl sahibinin kötü davrandığını gördüğü erkek eşeği 450 lira karşılığı satın aldığını ifade etti.
Eşeğe evcil hayvan gibi villasının bahçesinde baktığını, ancak fiziksel şartların uygun olmaması nedeniyle sorunlar yaşadığını anlatan Ekmekçi, "Son dönemde sağlığımın bozulması nedeniyle eşeğimle yeteri kadar ilgilenemedim. Henüz 3 yaşında ve çok uysal. Bakım masraflarıyla birlikte bana 600 liraya mal oldu. Eşeğimi, iyi bakabileceğine inandığım bir kişiye maliyetine satmak istiyorum." dedi. Urla, İzmir, Güncel
Kaynak: AA