Villa bahçesinde baktığı eşeğini satılığa çıkardı

İzmir
'in Urla
ilçesinde bir kişi, oturduğu villanın bahçesinde baktığı eşeği satılığa çıkardı.
Çeşmealtı'nda bir sitede oturan emekli Aydın
Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl sahibinin kötü davrandığını gördüğü erkek eşeği 450 lira karşılığı satın aldığını ifade etti.
Eşeğe evcil hayvan gibi villasının bahçesinde baktığını, ancak fiziksel şartların uygun olmaması nedeniyle sorunlar yaşadığını anlatan Ekmekçi, "Son dönemde sağlığımın bozulması nedeniyle eşeğimle yeteri kadar ilgilenemedim. Henüz 3 yaşında ve çok uysal. Bakım masraflarıyla birlikte bana 600 liraya mal oldu. Eşeğimi, iyi bakabileceğine inandığım bir kişiye maliyetine satmak istiyorum." dedi.
Urla
, İzmir
, Güncel
Kaynak: AA