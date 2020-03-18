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Villada klasik müzik eşliğinde 'Kenevir' yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

Villada klasik müzik eşliğinde 'Kenevir' yetiştiren 4 şüpheli yakalandı Yapılan aramada 22 kilo 800 gram Esrar (skunk), Boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 198 kök kenevir ele geçirildi.

18.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:36
Villada klasik müzik eşliğinde 'Kenevir' yetiştiren 4 şüpheli yakalandı
Villada klasik müzik eşliğinde 'Kenevir' yetiştiren 4 şüpheli yakalandı
Yapılan aramada 22 kilo 800 gram Esrar (skunk), Boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 198 kök kenevir ele geçirildi.
ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir villada klasik müzik eşliğinde kenevir bitkisi yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı.Villada yapılan aramada 22 kilo 800 gram Esrar (skunk), Boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 198 kök kenevir ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemer İlçesinde turizm sezonu öncesi Villa'da Klasik Müzik Eşliğinde Esrar skunk maddesi yetiştirerek Kemer ilçesinde ve il merkezinde turistlere ve ilimizde kullanıcı şahıslara pazarlayacakları bilgisi alındı. Villaya yönelik olarak düzenlenen operasyonda, F.D., H.P., G.K, isimli 3 erkek ile E.S.K. isimli 1 kadın gözaltına alındı. Villada yapılan aramada 22 kilo 800 gram Esrar (skunk),
boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen kök kenevir, 1 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet kuru sıkı fişeği, kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulan düzenek ele geçirildi. Operasyon neticesi şahısların klasik müzik eşliğinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri anlaşılırken yakalanan 4 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Kenevir, Kemer, 3. Sayfa

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