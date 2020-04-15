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Villada parti yapan 10 kişiye sosyal mesafe cezası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir villada parti yapan 2'si kadın 10 kişiye jandarma baskın düzenlendi.

15.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:48
Villada parti yapan 10 kişiye sosyal mesafe cezası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir villada parti yapan 2'si kadın 10 kişiye jandarma baskın düzenlendi. Partiye katılanlara 'sosyal mesafe kuralına uymadıkları' için toplam 31 bin 500 TL para cezası verildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, saat 02.30 sıralarında bir villada parti yapıldığını fark etti. Villaya baskın düzenleyen jandarma, içeride bulunan 2'si kadın 10 kişiye, Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan 'sosyal mesafe kuralına uymadıkları' gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Alanya, Güncel
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