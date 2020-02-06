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Villada uyuşturucu madde yetiştiren şahıs yakalandı

Yalova'da kiralık lüks villada uyuşturucu üretimi yapan şahıs düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da yakalandı.

06.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:10Villada uyuşturucu madde yetiştiren şahıs yakalandı
'da kiralık lüks villada uyuşturucu üretimi yapan şahıs düzenlenen operasyonla 'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca Yalova genelinde uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışma sonucunda merkeze bağlı Kadıköy beldesinde ikamet eden E.Ç.'nin ikametinde kenevir yetiştirdiği öğrenildi. Ekipler, E.Ç.'nin 3 bin 500 liraya kiraladığı üç katlı villaya mahkemeden arama kararı alarak operasyon düzenlendi. Villanın ikinci kattaki bir odada özel çadırlar içerisinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış serayı bulan ekipler, evin diğer bölümlerinde de yeni kurulacak seralar için getirilmiş cihazların bulunduğu kolileri buldu. Bir taraftan üretim yaptığı bir taraftan da kurutarak satışa hazır hale getirdiği belirlenen serada, 304 kök kenevir ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. E.Ç., Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Tekirdağ, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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