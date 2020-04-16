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Villada yakalanan 18 kişiye "kumar oynama" ve "sosyal mesafe"den 84 bin lira ceza

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir villaya düzenlenen kumar baskınında 18 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 84 bin 581 lira ceza uygulandı.

16.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:26
Villada yakalanan 18 kişiye
Antalya 'nın Kaş ilçesinde bir villaya düzenlenen kumar baskınında 18 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 84 bin 581 lira ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde Z.P'ye (32) ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 17 şüpheli ve villa sahibi Z.P. yakalandı.
Yapılan aramada kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya el konuldu
Şüphelilere kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 27 bin 881 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için de 56 bin 700 lira ceza kesildi.
Kumar için yer temin ettiği için gözaltına alınan ev sahibi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Güncel
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