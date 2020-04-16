Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Villada yakalanan 18 kişiye "kumar oynama" ve "sosyal mesafe"den 84 bin lira ceza

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir villaya düzenlenen kumar baskınında 18 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 84 bin 581 lira ceza uygulandı.

16.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:26
Antalya 'nın Kaş ilçesinde bir villaya düzenlenen kumar baskınında 18 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 84 bin 581 lira ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde Z.P'ye (32) ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 17 şüpheli ve villa sahibi Z.P. yakalandı.
Yapılan aramada kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya el konuldu
Şüphelilere kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 27 bin 881 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için de 56 bin 700 lira ceza kesildi.
Kumar için yer temin ettiği için gözaltına alınan ev sahibi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Villada yakalanan 18 kişiye ’kumar oynama’ ve ’sosyal mesafe’den 84 bin lira ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti Haberler
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti
Haberler ›› Güncel ››Villada yakalanan 18 kişiye 'kumar oynama' ve 'sosyal mesafe'den 84 bin lira ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:14: Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan evdeki öğrencilere kitap hediyesi - Haber 17:13: Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü - Haber 17:13: Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Haber 17:12: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI- 1 - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin