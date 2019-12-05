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Villadan çaldıkları kombiyi bahçeye saklayan 2 hırsız tutuklandı

KONYA'da girdikleri villanın kombisini çalan hırsızlar, kiraladıkları aracın plakasından yola çıkılarak yakalandı.

05.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:19Villadan çaldıkları kombiyi bahçeye saklayan 2 hırsız tutuklandı

KONYA'da girdikleri villanın kombisini çalan hırsızlar, kiraladıkları aracın plakasından yola çıkılarak yakalandı. Kombiyi bir bahçeye sakladıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, Pazartesi günü akşam saatlerinde merkez ilçesi Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık maksadıyla villaya giren 2 şüpheli kombiyi söküp, çaldı. Çıkışta villanın bekçisini gören şüpheliler, bekçiye bıçak gösterip, korkutarak geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptığı güvenlik kamera çalışmaları sonrası şüphelilerin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis, şüpheliler Emre Köroğlu (24) ve Kenan Batmaz'ı (22) kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları kombiyi ise yakalanma ihtimallerini düşünerek olay yerine yakın bir yerdeki bahçeye sakladıkları tespit edildi. Bahçede çalınan kombiyi bulan polis, sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köroğlu ve Batmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Selçuklu, Buhara, Güncel

Kaynak: DHA

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