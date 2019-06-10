Village Farm Hotel'de misafirlerle birlikte ekim, bakım ve hasat yapılıyor

Üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadada bulunan ve Mart ayından Ekim ayına kadar bol güneş alan ayrıca Çeşme'nin dillere destan şifalı rüzgarının en iyi hissedildiği noktalardan biri olan Çiftlikköy'de, turizmde bir ilk gerçekleşiyor.

Altınkum ve Pırlanta gibi mavi bayraklı plajlara sahip Çiftlikköy'de, Türkiye'de daha önce gerçekleşmemiş bir girişim hayata başlıyor. İsmini bulunduğu Çiftliköy'den alan Village Farm Hotel'e ait tarlalarda doğal bir şekilde üretilen ünlü Çeşme kavunları, misafirlerle birlikte ekim, bakım ve hasat yapılarak deniz, kum ve güneşle birlikte unutulmaz bir tatil sunuyor.

Village Farm Hotel, değişen turizm beklentilerini göz önünde bulundurarak sıradan bir tatili, doğayla iç içe geçecek şekilde yorumladı. İzmir'de birçok projeye imza attıktan sonra şimdi de turizm sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Süleyman Zemin, 'Misafirlerimiz ve özellikle de çocuklarını toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Çocukların teknoloji bağımlılıklarını tatilde de sürdürmemeleri için turizme yeni bir bakış açısı kazandırmak istedik.' dedi. Otelde bulunan misafirlerin bir gününü anlatan Zemin, 'Misafirlerimiz otelimizin bahçesinde doğayla iç içe ve havuz başında bir kahvaltı yapıyorlar. Sonrasında yürüme mesafesindeki dünyaca ünlü plajlarda güneşin ve denizin tadını çıkarıyorlar. Sonra da otele ait tarlalarda ekilen ünlü Çeşme kavunun hasat, bakım ve toplama faaliyetlerine katılıyorlar. Topladıkları ürünleri doğal ortamda tatma imkanı bulunuyorlar. Hatta misafirlerimiz evlerine dönerken kendilerine topladıkları kavunları hediye ediyoruz.'

Deniz, kum ve doğa tatilinin insanın ruhen arınmasına faydalı olacağını belirten Süleyman Zemin, büyük şehirlerin karmaşasından sıkılan herkesi Çiftlikköy'deki VillageFarmHotel'e davet ediyor.

Kaynak: Bültenler