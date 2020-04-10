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Villanın çitlerine takılan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Başakşehir'de bir villanın çitlerine takılarak ölümle burun buruna gelen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

10.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:57
Villanın çitlerine takılan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Başakşehir 'de bir villanın çitlerine takılarak ölümle burun buruna gelen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler tarafından kurtarılan köpek sahibine teslim edildi.

Olay, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 1. Kısım Bülbül Sokak üzerinde bulunan villanın bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre çitlerin üzerinden geçmek isteyen bir köpek çit telleri ile gövdesi kesilen bir ağacın arasına sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu İBB itfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bahçeşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çalışmaları sonucu, villanın çitlerine takılan köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir, İtfaiye, Güncel
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