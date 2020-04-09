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Villaya baskında kumar oynayan 13 kişiye 57 bin 200 TL para cezası

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesabından açıklama yaptığı baskının detayları belli oldu.

09.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:00
Villaya baskında kumar oynayan 13 kişiye 57 bin 200 TL para cezası
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesabından açıklama yaptığı baskının detayları belli oldu. Gazipaşa ilçesinde bir villada kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 57 bin 200 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziapaşa ilçesi Bakılar Mahallesi'nde bulunan bir villaya dün saat 21.30 sıralarında, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararına istinaden baskın düzenleyen jandarma, villada bulunan 13 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Baskında yapılan aramada masa üzerinde 7 bin 200 TL, 11 deste iskambil kağıdı, 22 poker pulu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A., S.Ç., F.Ç., O.S., H.M., K.A., M.E., A.Ç., M.D., M.Y., Ö.G., S.Ç. ve A.B. hakkında 5326 Sayılı Kanun'un 34. maddesine istinaden bin 250'şer TL ve Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği sosyal mesafe kararına uymamaktan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 57 bin 200 TL idari para cezası kesildi. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "İlginç olaylar yaşanıyor; Gazipaşa ilçemizde bir konutta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız kişi başı kumar oynamaktan 1250 TL, sosyal mesafeye uymamaktan 3150 TL ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var. #EvdeKalGazipaşa" ifadelerini kullanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, 3. Sayfa
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