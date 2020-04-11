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Villaya kumar baskını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, villada kumar oynadığı ileri sürülen 10 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:51
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, villada kumar oynadığı ileri sürülen 10 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutreis Jandarma Komutanlı ekipleri, Sanayi Sitesi yakınındaki bir villada kumar oynandığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Kumar oynayan 10 kişiye 3 bin 100'er lira para cezası verildi.
Şüpheliler A.B. ve M.Ü. ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Villaya kumar baskını

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel
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