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Villayı gece kulübüne çevirdiler, koronavirüs partisinde doktor kıyafeti giydiler: 11 gözaltı

Koronavirüs dünyaya hızla yayılırken İstanbul'da bir villa gece kulübüne çevrildi, doktor kıyafeti giyen birçok katılımcı sabaha kadar dans etti.

30.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:15
Villayı gece kulübüne çevirdiler, koronavirüs partisinde doktor kıyafeti giydiler: 11 gözaltı
Koronavirüs dünyaya hızla yayılırken İstanbul 'da bir villa gece kulübüne çevrildi, doktor kıyafeti giyen birçok katılımcı sabaha kadar dans etti.

AFP'nin DHA'ya dayandırdığı haberine göre olay cumartesi akşamı yaklaşık 80 katılımcı ile birlikte İstanbul'da gerçekleşti.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, DHA, Dünya
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