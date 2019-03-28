28 Mart 2019, 17:36
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Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı

Bursa'da kadın sürücü, aracının arkasına yazdırdığı yazının kadınlara hakaret içerdiğini iddia ettiği vinç şoförü hakkında şikayetçi oldu. Vinç şoförüne 4 bin 922 lira ceza kesen polis, yazıyı sökerek aracı trafikten men etti.

Bursa'da kadın sürücü E.E., aracının arkasına yazdırdığı yazının kadınlara hakaret içerdiğini iddia ettiği vinç şoföründen şikayetçi oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen vinç şoförüne 4 bin 922 lira ceza kesen polis, yazıyı sökerek, aracı trafikten men etti.

"HER ÖNÜNE GELENE SELEKTÖR YAPMA CİCİ KIZ"

Bursa Yıldırım ilçesinde otomobiliyle trafikte seyir halinde olan kadın sürücü E.E., önünde ilerleyen G.T. yönetimindeki 16 JVD 73 plakalı vincin arkasındaki, 'Her önüne gelene selektör yapma cici kız, akün biter ... mahkum kalırsın' yazısını gördü.

E.E., kadınlar hakkında hakaret içerdiğini öne sürdüğü yazının fotoğrafını çekip, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 4 BİN 922 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vinci, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde durdurdu. Aracı bırakıp kaçmaya çalışan G.T., yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen G.T.'ye toplam 4 bin 922 lira para cezası kesildi. Şikayete konu olan yazı sökülerek, araç trafikten men edildi.

E.E.'nin, yazıyı yazdığı belirtilen G.T.'den şikayetçi olduğu belirtildi.

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YORUMLAR (32)
EMEKLİ: Emekliye bir asgari ücreti veremeyen hükümetin nesini tartışıyorsunuz?.1300 TL ye bir ayı geçiren varmı?
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AŞKER: Hayır o değilde tam olarak ne yazıyormuş soyleyinsene
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KAZANCI: emniyet müdürünüde görevden alın. sayın bursa valisi.kadınlarımızı yakışmıyacak bir yazı.
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ADINIZI YAZIN: Aslinda bu söz komyoncular icin adamin dedigi her kadini sellekdor yapipda alma sonra ne olur evdekinin hali kisacasi adam kendini anlatmis ben kadin olarak diyorum herif iki hafta yurdusuna yük göturuyor geliyor bir kac gun sonra birdaha gidiyor sanki bilmiyorum orda ne yaptigini
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