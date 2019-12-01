Haberler » Güncel » Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı - Haber

Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.

01.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:21Vinç, tonlarca ağırlığı kaldıramayınca köprüde asılı kaldı

BATMAN'ın ilçesinde yapımı süren 1001 metre uzunluğundaki köprüde çalışma sırasında iş makinesi devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde ile Hasankeyf ilçesini birbirine bağlayacak ve 1001 metreyle 'nin en uzun olma özelliğini taşıyan köprüde meydana geldi. Köprüdeki çalışma sırasında, vinç, kaldırılmaya çalışılan tonlarca ağırlıktaki demiri taşıyamayınca devrildi. Kazada, iş makinesi asılı kalırken, operatör şans eseri yaralanmadı. Hasar oluşan vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Hasankeyf, Türkiye, Batman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:21 Kartepe, Abant ve Düzce'deki yaylalara mevsimin ilk karı düştü - BOLU/
17:19 Serbest kalan dayakçı koca, bu kez tutuklandı
17:18 Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı
17:13 'Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesi eğitimleri başladı
17:15 DHA YURT BÜLTENİ - 15
1.12.2019 17:23:54