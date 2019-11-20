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Vinç, üst geçidin ayağına çarptı 2 yaralı

Vinç, üst geçidin ayağına çarptı 2 yaralıADANA'da, üst geçidin demir ayaklarına çarpan vincin sürücüsü Hasan Eroğlu (40) ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu (15), yaralandı.

20.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:32
Vinç, üst geçidin ayağına çarptı 2 yaralı
ADANA'da, üst geçidin demir ayaklarına çarpan vincin sürücüsü Hasan Eroğlu (40) ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu (15), yaralandı. Vinçte sıkışan baba oğul, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı vinç kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaya üst geçidin ayaklarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Hasan Eroğlu ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, baba ve oğlunu uzun uğraşlar sonucu kurtardı.
Hasan Eroğlu ve oğlu Hüseyin Eroğlu, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Vinç, üst geçidin ayağına çarptı 2 yaralı

Hüseyin Eroğlu, Hasan Eroğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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