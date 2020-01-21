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Vince çarpan sürücü öldü

Yalova'da yol kenarında park halindeki vince çarpan otomobil sürücüsü öldü.

21.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:32Vince çarpan sürücü öldü
'da yol kenarında park halindeki vince çarpan otomobil sürücüsü öldü.

Kaza, Yalova-Bursa yolunda meydana geldi. Menderes Erceylan (58) idaresindeki 77 DC 221 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarında park halindeki 77 DP 0913 plakalı vince çarptı. Kaza çevrede kimse olmaması sebebiyle geç fark edildi. İşe giden bir vatandaşın yolda görüp polise vermesiyle ortaya çıkan kazada olay yerine gelen 112 ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti. Savcı kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek kaza saati belirlenmeye çalışılırken, kaza yerinde fren izlerinin olmaması sebebiyle polis, sürücünün direksiyon başında rahatsızlık geçirmesi ihtimali üzerinde duruyor. Muhasebeci olduğu öğrenilen Erceylan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA

Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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