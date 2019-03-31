Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a Dönmek İstiyor!

Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Vincent Aboubakar geri dönmek için âdeta can atıyor. Kamerunlu golcünün yönetimle iletişime geçtiği ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

6 AYDIR FORMA GİYMİYOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligindeki Galatasaray maçı öncesinde ön çapraz bağları yırtılan Aboubakar, yaklaşık 6 aydır formasından uzak kalmış durumda. Rehabilitasyon döneminde olan yıldız golcünün Porto macerası büyük ihtimalle sona erecek. Portekiz kulübü, yaşadığı ciddi sakatlık sebebiyle eski formuna kavuşamayacağını ön gördüğü 27 yaşındaki golcüyü tekrar kiralamaya karar verdi. Sezon sonunda Porto ile yollarını ayıracak olan Aboubakar'ın gideceği takımı seçme isteği de kulübü tarafından kabul gördü.

BEŞİKTAŞ'I UNUTAMIYOR

Kariyerinde çok önemli yer tutan Beşiktaş günlerini unutmayan golcü oyuncu, tekrar siyah-beyazlı formayı giymek için harekete geçti. Menajeri aracılığıyla yönetimle iletişim kuran Aboubakar, yeni sezonda tekrar Beşiktaş forması giymek için hazır olduğunu iletti. Kamerunlu yıldız ayrıca ameliyatının başarıyla geçtiğinin ve tekrar eski formuna kavuşması için önünde bir engel bulunmadığının da bilgisini verdi.

YÖNETİM "BEKLE" DEDİ

Beşiktaş ise Aboubakar'ı beklemeye aldı. Yönetimin sezon sonunda seçim yapılacak olması ve yeni teknik direktörle yola devam edileceği için Kamerunlu oyuncuya "Bekle" dediği öğrenildi. Aboubakar'ın da ilk tercihinin Beşiktaş olacağı ve seçimden sonra yeni teknik direktörün kararına kadar başka takımla anlaşmayacağı konusunda söz verdiği de gelen bilgiler arasında.

(Türkiye)