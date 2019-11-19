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Vincent Aboubakar: Bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Vincent Aboubakar, Portekiz basınına konuştu. Aboubakar, "Aslında bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım. Ancak başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık taramasına konu olma durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi." dedi.

19.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:00

'ın devre arasında yeniden transferini düşündüğü belirtilen Portolu Aboubakar'dan, siyah-beyazlı ekibe olası transferiyle ilgili açıklamalar geldi. Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen 27 yaşındaki santrfor 'de bir gazeteye verdiği demeçte yeniden oynamaya başladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eğer şimdi burada milli takımdaysam, bu tamamen iyileştiğim içindir. Yaşadığım sakatlık biraz sabır ve biraz zaman isteyen bir sakatlıktı.Çünkü tendonlar ve çapraz bağlar kopmuştu. Şimdi antrenörlerim sakatlığın nüksetmesinden korkuyor olabilirler. Ancak şu an kendimi sahaya çıkmaya hazır hissediyorum. Ritmimi bulmaya ihtiyacım var. Bu da bir iki maç oynamakla olacak, sonrasında gerisi gelecektir

"FİKRET ORMAN YANLIŞ BİLGİLER VERDİ"

Elbette Porto'dan ayrılacağım. Hayatımı Porto'da sonlandırmayacağım. Aslında bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım. Ancak başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık taramasına konu olma durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK PLANLARIM İÇERİSİNDE YER ALMIYORDU"

İşin gerçeği Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı ve belli maaşları ödeyemiyordu. Başkan hassas bir durumdaydı ve dürüst olmak gerekirse Türkiye'ye dönmek benim de planlarım içerisinde yer almıyordu."

MİLLİ TAKIMDA SAHAYA ÇIKTI

Porto kulübü ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar, sakatlığını atlatmasının ardından yeniden forma giymeye başladı. Afrika Uluslar Kupası'nda geçtiğimiz hafta Kamerun formasını iki maçta giyen Aboubakar, Yeşil Burun ve Ruanda maçlarında boy gösterdi. Deneyimli forvetin önümüzdeki günlerde Porto ile de sahaya çıkması bekleniyor.

(Skorer)

Vincent Aboubakar: Bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Portekiz, Porto, Spor


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KEMAL AYDIN:Paragöz senii.
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ALİ AGA:aman dönme Türkiyede dönme adam lazım değil. Dönecek adam gitmez
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HASSAS:Gel Abuuuu
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