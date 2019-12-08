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Vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

08.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:09Vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti
'ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas- Karayolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İşçilerin fabrikada vinç yardımı ile çatı onarımı yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle H.O. kumandasındaki vinç çatının üzerine devrildi. Semin Eken (24) isimli işçi vincin selesinin altında kalarak olay yerine hayatını kaybetti. Vincin selesi ile çatıda oluşan enkazın altında kalan işçinin cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı. Olaya tanıklık eden talihsiz işçinin arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Devrilen vincin altında kalarak hayatını kaybeden Eken'in ise askerlik görevini henüz birkaç ay önce yerine getirdiği öğrenildi. Vinç operatörü H.O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Erzincan, Sivas, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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